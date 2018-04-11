Пропагандисты РФ попали под обстрел в пострадавшем от возможной химатаки сирийском городе

Обстрел произошел в Восточной Гуте в городе Дума, где 7 апреля предположительно произошла химическая атака.

В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими корреспондентами.

Об этом сообщило Министерство обороны России, информацию подтвердили редакции, журналисты которых попали под обстрел, передает Радио Свобода.

Под обстрел попали корреспонденты НТВ, России-1 и телеканала "Звезда". Утверждается, что все трое получили легкие ранения, угрозы для их жизни нет.

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Сообщается, что обстрел произошел в Восточной Гуте в городе Дума, где 7 апреля предположительно произошла химическая атака, в которой сирийская оппозиция и страны Запада обвиняют войска сирийского президента Башара Асада. В этом городе еще остаются бойцы вооруженной оппозиции, которые, согласно договоренностям, постепенно покидают Думу, выезжая на север Сирии.

Министерство обороны России в среду заявило, что 12 апреля в Думе должна быть размещена российская военная полиция. Российские военные отрицают факт химической атаки в Думе.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявляют, что не допустят применения химического оружия в Сирии и обсуждают меры воздействия на режим Асада, включая военные.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что анализ информации о произошедшем в Думе 7 апреля продолжается.