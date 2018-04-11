В Пентагоне готовы к "военным вариантам" в Сирии по решению Трампа

В Соединенных Штатах все еще осуществляют оценку данных разведывательных служб относительно вероятной химатаки в Сирии.

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны США) Джеймс Маттис заявляет о готовности США перейти к осуществлению военных вариантов в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, если соответствующее решение будет принято президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

Маттис сообщил, что в США "все еще оценивают разведывательные данные" относительно того, виновен ли режим президента Сирии Башара аль-Асада в осуществлении последней предполагаемой химической атаки, но добавил, что Соединенные Штаты готовы к военным ударам в Сирии.

"Мы готовы осуществить военные варианты, если они будут уместны по определению президента", - заявил Маттис.

При этом он не ответил на вопрос о том, обеспокоен ли фактом распространения данных о перемещении военных США в Сирии.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.