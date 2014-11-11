Российские депутаты предлагают продавать ювелирные изделия по паспорту

Депутаты предлагают продавать ювелирные изделия стоимостью дороже 15 тысяч рублей по паспорту. Соответствующий законопроект, размещенный на портале Госдумы, в парламент внес депутат от фракции «Единая Россия» Валерий Язев, сообщает Lenta.ru.

В действующем законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается прописать, что без идентификации личности покупателя можно приобрести ювелирные изделия на сумму менее 15 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей ювелирные изделия без паспорта можно будет покупать при использовании персонифицированного электронного средства платежа.

Читайте такжеВ России собираются обложить малый бизнес новыми налогами

В случае, если у продавцов возникнут подозрения, что «операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», паспорт будут спрашивать вне зависимости от суммы покупки.

По мнению автора инициативы, она должна «обеспечить соизмеримость мер, направленных на предотвращение или сокращение отмывания денег и финансирования терроризма, с выявленными рисками».