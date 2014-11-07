Депутат Госдумы призвал к 2017 году построить коммунизм для спасения от мировой войны
14:10, 07 ноября 2014Мир
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Российские коммунисты провели в пятницу шествие и митинг в центре столицы Алтайского края в честь годовщины Октябрьской революции.
Российский депутат предложил строить коммунизм / rodina.ru
В своем выступлении депутат Госдумы РФ, первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Сергей Юрченко призвал срочно построить коммунизм, сообщает "Сибинфо".
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По его словам, в 2017 году страна будет отмечать 100-летие Октябрьской революции и необходимо сделать все, чтобы к этому времени было создано коммунистическое государство, ибо коммунизм спасет от мировой войны.
Участники поддержали террористические организации ДНР и ЛНР.
В частности представители КПРФ выступили с требованием "признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, борющихся против фашизма в Украине".
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