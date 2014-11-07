Депутат Госдумы призвал к 2017 году построить коммунизм для спасения от мировой войны

В своем выступлении депутат Госдумы РФ, первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Сергей Юрченко призвал срочно построить коммунизм, сообщает "Сибинфо".

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По его словам, в 2017 году страна будет отмечать 100-летие Октябрьской революции и необходимо сделать все, чтобы к этому времени было создано коммунистическое государство, ибо коммунизм спасет от мировой войны.

Участники поддержали террористические организации ДНР и ЛНР.

В частности представители КПРФ выступили с требованием "признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, борющихся против фашизма в Украине".