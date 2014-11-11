Associated Press требует от ФБР прекратить представляться их журналистами



Об этом сообщает Associated Press, передает Еспресо.TV.

Ранее стало известно, агент ФБР в Сиэтле представлялся сотрудником AP в ходе расследования уголовного дела.

"Кражей нашего имени ФБР бросает тень на нашу репутацию, унижает право прессы на свободу, которое закреплено в конституции, а также ставит журналистов AP и других сотрудников СМИ под угрозу. Этот обман разрушает фундаментальный принцип свободы прессы - нашу независимость от правительственного контроля", - отметил в своем письме глава компании Гэри Прюитт.

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Кроме того, в письме главы ФБР и генпрокурора Прюитт потребовал гарантии, что подобное больше не повторится.