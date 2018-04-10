"Коллективное пожимание плечами": комиссар ООН заявил о бесполезности Совбеза после химатак в Сирии

После десятилетий, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир сидит спокойно, пока его применение в Сирии становится нормой, отметил он.

Неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование.

Об этом идет речь в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, опубликованном на его сайте.

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"После десятилетий, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир сидит спокойно, пока его применение в Сирии становится нормой", - заявил Зейд аль-Хуссейн.

"Это коллективное пожимание плечами по поводу еще одного возможного использования одного из самых ужасных орудий, когда-либо созданных человеком, невероятно опасно. Ряд очень сильных государств непосредственно вовлечен в конфликт в Сирии, и все же они абсолютно не смогли остановить эту угрожающую регрессию ведущую к использованию химического оружия всеми подряд", - предупредил он.

Комиссар отметил, что словестного осуждения явно недостаточно и крайняя неспособность должным образом расследовать все утверждения об атаках со стороны всех сторон, все еще поощряет использование такого подлого оружия и подрывает легитимность международного правопорядка.