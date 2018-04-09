Орбан объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Венгрии

По итогам выборов партия Орбана может рассчитывать на конституционное большинство в парламенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ночь на 9 апреля объявил о победе своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание HVG, Орбан появился в штабе партии незадолго до полуночи по местному времени.

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«Мы победили!" - заявил он, добавив, что "Венгрия получила большую победу".

Орбан выразил благодарность тем, кто отдал голоса за его партию, и отдельно выделил зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину", поскольку голосовали преимущественно за партию власти.

Напомним, в Венгрии в воскресенье, 8 апреля, прошли выборы в парламент, на которых уверенно лидирует правоконсервативная партия действующего премьера Виктора Орбана "Фидес". По прогнозам, она приобретает до 133 из 199 мест в парламенте и может рассчитывать на конституционное большинство.

Явка составила около 70 процентов. Эта цифра значительно превысила показатель во время выборов 2014 года - тогда активность избирателей составила 62 процента и является рекордным с 1994 года.