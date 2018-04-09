Трамп и премьер Ирака обсудили химатаку в Сирии

В телефонном разговоре президента США и премьер-министра Ирака шла также речь о борьбе с остатками «Исламского государства».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал по телефону с премьер-министром Ирака Хайдером Абади.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Белый дом.

В ходе разговора обсуждались сообщения о химической атаке против мирного населения в Сирии и необходимость сотрудничества для разгрома боевиков «Исламского государства».

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«Лидеры также обсудили ускорение кампании по нанесению поражения остаткам “Исламского государства” и необходимости совместной работы по борьбе с другими угрозами в регионе», – говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре.

Трамп и Абади также обсудили «тревожные сообщения о возможной химической атаке в окрестностях Дамаска», – отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.