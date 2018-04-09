В Венгрии на парламентских выборах лидирует партия Орбана

00:33, 09 апреля 2018
Мир
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Избирательный участок в Будапеште / REUTERS

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По прогнозам, она получает 133 из 199 мест в парламенте и может рассчитывать на конституционное большинство, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Участки должны были закрыться в 19 часов по местному времени, однако, работа некоторых из них была продлена из-за больших очередей желающих проголосовать. Было решено дать возможность проголосовать всем, кто находился в очереди до 19 часов.

Явка составила около 70 процентов. Эта цифра значительно превысила показатель во время выборов 2014 года - тогда активность избирателей составила 62 процента и является рекордным с 1994 года.

Продление работы отдельных участков несколько задержало обнародование предварительных результатов выборов.

Очередь к избирательному участку в Будапеште / REUTERS

По обнародованным Национальной избирательной комиссией Венгрии данным подсчета около 70 процентов бюллетеней, партия "Фидес" по партийным спискам получила 49,5 процента голосов, ультраправое движение "Йоббик" - около 20 процентов, а социалисты - 11,8. Распределение мест в парламенте зависит также от результатов выборов в одномандатных округах.

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Теги: #выборы#парламент#Виктор Орбан