В Венгрии проходят парламентские выборы

Партия правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана может рассчитывать на абсолютное большинство. В случае победы Орбан уже в четвертый раз возглавит правительство Венгрии.

В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы.

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На 199 мест в законодательном органе страны претендуют кандидаты из 23 партийных списков и 1547 политиков, баллотирующихся по одномандатным округам, сообщает Deutsche Welle.

Согласно опросам, партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром страны Виктором Орбаном может рассчитывать на абсолютное большинство. Ее кандидаты значительно опережают соперников от праворадикальной партии "Йоббик" и левых социалистов. В случае победы Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в целом и в третий раз подряд.

Свою предвыборную кампанию 54-летний Орбан построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".