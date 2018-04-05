"Это просто убийство": потерявший при пожаре в Кемерово семью мужчина вместе с тещей записал обращение к Путину

Востриков в соцсети заявил, что "власть смеется над простыми людьми".

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в ТЦ жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы рассказать о "происходящем в стране".

Ролик мужчина опубликовал на своей странице в заблокированной в Украине cоцсети "ВКонтакте", передает ТСН.

Востриков записал ролик с матерью своей погибшей жены. Женщина много лет работала в МЧС РФ и выразила недовольство нынешней системой, в которой служат "коррумпированные и непрофессиональные люди". Она также возмутилась состоянием техники. Кроме того, теща Вострикова заявила, что в МЧС РФ якобы существует план пожаров на год, за рамки которого выходить нельзя.

Востриков поделился информацией, что из-за пожара в Кемерово якобы были согнаны пожарные части из других городов. Он утверждает, что спасатели на месте пожара в ТЦ "стояли и ждали спецсредства".

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"Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения. А губернатор просит прощения у президента — это кощунство!" - отметила мать погибшей жены Вострикова.

Мужчина в соцсети заявил, что "власть смеется над простыми людьми" и призвал граждан создавать группы в социальных сетях для обсуждения.

"Но будьте осторожны в своих высказываниях! Не забывайте, что сажают простых людей за митинги/слова похожие на экстремизм/репост, в то время когда сами чиновники могут совершать любые преступления от убийств/ насилия/хищения миллиардов из наших карманов и отделываться всего лишь условным наказанием! Для власти наше единство это страшный кошмар! И они будут этому всячески препятствовать: у них множество фейковых аккаунтов людей, которые будут вносить раздор в наши ряды, писать всякие гадости, выводить на эмоции и возможно многое другое. Поэтому не вступайте в споры ни с кем! Не ведитесь на провокации!", - предупредил он.

Востриков добавил, что не призывает к свержению власти, но понимает, что России нужны "кардинальные перемены".

После пожара в Кемерово Востриков обвинял в пожаре “правящий режим” и призывал прийти на митинг с требованиями оставки местных властей. Однако вскоре резко поменял свое мнение по поводу виновников трагедии. Он заявил, что “майданщики” увели всех в сторону, чтобы направить все недовольство на администрацию и Путина. Мужчина считает, что направить свое внимание нужно в сторону действий МЧС, и призвал не выходить на митинги.