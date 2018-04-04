"Возвращение в Простоквашино": новая серия мультфильма набрала 14 миллионов просмотров

13:12, 04 апреля 2018
Мир
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Появился в мультфильме и новый персонаж - Вера Павловна, сестра дядя Федора / скриншот

Эпизод был опубликован в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассниках" во вторник. Его посмотрели 8,8 млн и почти 6 млн пользователей соответственно.

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Для нового «Простоквашино» «Союзмультфильм» попытался осовременить главных героев: у Дяди Федора появилась модная прическа, а Шарик ведет блог и переживает, что у него «разбегутся подписчики».

Появился в мультфильме и новый персонаж - Вера Павловна, сестра дядя Федора, которая уже в первом эпизоде демонстрирует свои навыки владения современными технологиями.

Ранее сообщалось, что Disney выпустила первый трейлер «Суперсемейки-2» — продолжения оскароносного мультфильма, первая часть которого вышла 14 лет назад.

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Теги: #мультфильм#Простоквашино