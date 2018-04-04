"Возвращение в Простоквашино": новая серия мультфильма набрала 14 миллионов просмотров

За сутки с момента публикации мультсериал успели оценить более 8 миллионов пользователей "Вконтакте" и почти 6 миллионов человек в "Одноклассниках".

Первая серия обновленного мультсериала "Простоквашино" за сутки набрала более 14 млн просмотров в социальных сетях.

Эпизод был опубликован в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассниках" во вторник. Его посмотрели 8,8 млн и почти 6 млн пользователей соответственно.

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Для нового «Простоквашино» «Союзмультфильм» попытался осовременить главных героев: у Дяди Федора появилась модная прическа, а Шарик ведет блог и переживает, что у него «разбегутся подписчики».

Появился в мультфильме и новый персонаж - Вера Павловна, сестра дядя Федора, которая уже в первом эпизоде демонстрирует свои навыки владения современными технологиями.

Ранее сообщалось, что Disney выпустила первый трейлер «Суперсемейки-2» — продолжения оскароносного мультфильма, первая часть которого вышла 14 лет назад.