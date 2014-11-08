Меркель обеспокоена информацией о движении войск РФ к Украине

Об этом сообщает пресс-служба немецкого канцлера, пишет Lb.ua.

"Ангела Меркель сегодня в телефонном разговоре с украинским Президентом Петром Порошенко обсудила последние события в Восточной Украине, в частности в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением гуманитарной ситуации в районах, контролируемых сепаратистскими регионами. Канцлер выразила серьезную обеспокоенность по поводу недавних сообщений, в которых говорится о возобновлении продвижения российских войск к территории Украины", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечается, и Меркель, и Порошенко подтвердили необходимость соблюдения перемирия на Донбассе и всех других пунктов минского соглашения.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 ноября заявил, что к украинской границе движутся российские войска.