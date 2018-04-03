Люди убегали в панике: опубликовано новое видео начала пожара в ТЦ в Кемерово

Следователи ищут очевидцев возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Следственный комитет России опубликовал видео с камер видеонаблюдения ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, на котором видны первые минуты пожара.

На записи видно, как начиналось возгорание. Люди в панике выбегали из здания, а некоторые дети не знали о пожаре и продолжали развлекаться на аттракционах.

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СК РФ разыскивает посетителей, которые были рядом с очагом возгорания и видели начало пожара. Их показания смогут помочь следствию.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.