"Все начинает разваливаться": политолог из РФ спрогнозировала уход Путина "до конца срока"

По словам эксперта, россияне обеспокоены тем, что будет в стране после Путина. Однако наиболее интересен иной вопрос – как он покинет свой пост.

Избранный в марте 2018 года на очередной срок президент России Владимир Путин может уйти с поста раньше, чем закончится его срок правления.

Известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде", что в России этот вопрос обсуждается весьма активно.

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"Это - вопрос на миллион долларов. Мы в России только его и обсуждаем. Вместо того, чтобы заниматься нашими конкретными делами. Я не верю, что Путин досидит до конца срока. Вы смотрите - все начинает разваливаться. Драма в Волоколамске, где отравились дети. Трагедия в Кемерово, где заживо сгорели дети. Но, возможно, я недооцениваю степень российского терпения", - заявила спикер.

По словам Шевцовой, россияне обеспокоены тем, что будет в стране после Путина. Однако наиболее интересен иной вопрос – как он покинет свой пост.

"Что будет с Россией после 2024 года? Возможна ли Россия без Путина? Или он найдет способ остаться у власти? Это вопрос из обсуждений на российских кухнях. Большинство считает, что Путин уйдет с политической сцены. Страна уже устала видеть одно и то же лицо в Кремле. Но как уйдет? Это более интересный вопрос", - убеждена политолог.