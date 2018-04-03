Россия обвинила Украину в "пиратстве" и пригрозила отправить флот в Азовское море

09:47, 03 апреля 2018
Мир
3546
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Читайте такжеСуд арестовал задержанное в Азовском море судно «Норд»

Как сообщал УНИАН, в Азовском море пограничники задержали крымское судно под российским флагом. Задержанное судно с судокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

В российском МИД заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина "уподобилась сомалийским пиратам".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Россия#судно#Азовское море