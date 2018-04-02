Турция заочно арестовала Гюлена по делу об убийстве посла РФ Карлова
18:31, 02 апреля 2018Мир
832
Суд пришел к выводу, что Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова.
Гюлен проживает в США / REUTERS
В Турции суд выдал ордер на арест оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года.
Суд пришел к выводу, что Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова, сообщает Haberturk.
Читайте такжеСуд в Турции арестовал организатора выставки, на которой застрелили посла РФ
Гюлен проживает в США. Всего по данному делу арестованы восемь человек, включая троих бывших полицейских.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter