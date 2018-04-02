Турция заочно арестовала Гюлена по делу об убийстве посла РФ Карлова

Суд пришел к выводу, что Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова.

В Турции суд выдал ордер на арест оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Суд пришел к выводу, что Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова, сообщает Haberturk.

Читайте такжеСуд в Турции арестовал организатора выставки, на которой застрелили посла РФ

Гюлен проживает в США. Всего по данному делу арестованы восемь человек, включая троих бывших полицейских.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.