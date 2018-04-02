Турция заочно арестовала Гюлена по делу об убийстве посла РФ Карлова

18:31, 02 апреля 2018
Мир
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Гюлен проживает в США / REUTERS

Суд пришел к выводу, что Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова, сообщает Haberturk.

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Гюлен проживает в США. Всего по данному делу арестованы восемь человек, включая троих бывших полицейских.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

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Теги: #Турция#Гюлен#Андрей Карлов