В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек - СМИ

Магнитуда землетрясения составила более 5 баллов.

В результате землетрясения на западе Ирана пострадали более 20 человек.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.

"За сегодняшнее землетрясение на данный момент пострадали 23 человека, им оказали амбулаторную медицинскую помощь", - заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к северо-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).

По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составила 5,3.