Россиян после обыска самолета "Аэрофлота" пугают "русофобией" в Британии

Российские дипломаты уверены, что возможно «повышенное внимание» британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании.

Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян об опасности «русофобии» на территории Соединенного Королевства.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета «Аэрофлота» и его экипажа 30 марта с.г., существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», – заявили в дипведомстве.

Российские дипломаты уверены, что возможно «повышенное внимание» британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. «В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства», – сообщают в посольстве.

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Россиян предупреждают о возможном изъятии документов, удостоверяющих личность. «Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Рекомендуем также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи», – призывают в ведомстве.

Граждан России, у которых «имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО)» рекомендуют взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство «во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб».