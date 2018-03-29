На АЭС в Румынии произошла авария

12:41, 29 марта 2018
Мир
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Специалисты расследуют причину аварии / фото wikipedia.org

Об этом сообщается на сайте госкомпании S.N. Nuclearelectrica SA ("SNN").

В компании сообщили, что утром 29 марта второй энергоблок АЭС автоматически был отключен от национальной энергетической системы Румынии после возникновения неисправности в электрической системе электростанции, а не на самой атомной станции.

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"Специалисты проводят расследование причины проблем и выполнят необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, предусмотренными в атомной энергетике при таких ситуациях", - сообщает компания.

Также сказано, что это отключение электроэнергии не связано со снижением мощностей второго энергоблока, которое произошло 25 марта.

Ранее в центрально-восточной части Франции на крыше ядерного реактора на АЭС "Бюже" возник пожар.

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Теги: #авария#Румыния#АЭС