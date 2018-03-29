Помитинговали и хватит: в Кемерово остается оцепленной центральная площадь (фото)

11:44, 29 марта 2018
Мир
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Центральная площадь Кемерово оцеплена / фото Лентач

По словам председателя облсовета Алексея Синицына, это необходимо для того, чтобы "траур не превращался в политическое действо", передает A42.RU.

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"Когда шёл митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей", сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Кемерово в связи с трагедией в торговом центре около 4 тысяч людей собрались на митинг недалёко от здания администрации и потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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Теги: #пожар#митинг#Кемерово