Помитинговали и хватит: в Кемерово остается оцепленной центральная площадь (фото)

В настоящее время по периметру площади стоят ограждения, данное место сейчас патрулируют сотрудники полиции.

В Кемерово все еще остается оцепленной центральная площадь после прошедшего накануне митинга.

По словам председателя облсовета Алексея Синицына, это необходимо для того, чтобы "траур не превращался в политическое действо", передает A42.RU.

Читайте такжеВыросло число пострадавших при пожаре в Кемерово

"Когда шёл митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Кемерово в связи с трагедией в торговом центре около 4 тысяч людей собрались на митинг недалёко от здания администрации и потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.