"Растерялся": охранник ТЦ в Кемерово признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения

16:33, 28 марта 2018
Мир
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REUTERS

Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, вину Антюшин не признал, передает "Медуза", ссылаясь на трансляцию заседания.

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На суде следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его. В ответ защита представила расшифровку данных сервера, изъятого следствием. Там указано, что даже после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании продолжали поступать.

Сам Антюшин ранее на допросе заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ. "Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали и она работала", — сказано в показаниях, зачитанных в суде.

В должностной инструкции охранника ТЦ также записано, что при обнаружении пожара он должен использовать, в том числе, кнопку звукового оповещения. Антюшин добавил, что ранее система автоматического оповещения неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.

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Теги: #пожар#Россия#охранник#Кемерово