"Растерялся": охранник ТЦ в Кемерово признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения

Отмечается, что даже после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании в ТЦ в Кемерово продолжали поступать.

Судья Заводского районного суда Кемерово Ирина Масалитина арестовала на два месяца охранника торгового центра "Зимняя вишня" Сергея Антюшина.

Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, вину Антюшин не признал, передает "Медуза", ссылаясь на трансляцию заседания.

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На суде следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его. В ответ защита представила расшифровку данных сервера, изъятого следствием. Там указано, что даже после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании продолжали поступать.

Сам Антюшин ранее на допросе заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ. "Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали и она работала", — сказано в показаниях, зачитанных в суде.

В должностной инструкции охранника ТЦ также записано, что при обнаружении пожара он должен использовать, в том числе, кнопку звукового оповещения. Антюшин добавил, что ранее система автоматического оповещения неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.