Пожар в Кемерово: вице-губернатора области уволили с должности - СМИ

Также уволена начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.

Вице гебернатора Кемеровской области Алексея Зеленина уволили с должности. Также уволена начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.

Об этом агенству "Интерфакс" сообщил информированый источник.

Читайте такжеВице-губернатор Кузбасса назвал митинг в Кемерово "спланированной акцией по дискредитации власти""Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 марта, во время стихийного митинга, посвященного трагедии в торговом центре, заместитель губернатора Кемеровской области заявил, что мужчина, потерявший в пожаре всю семью, "пиарится на горе".

Напомним, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.