Сторонники независимости Каталонии заблокировали основные автодороги и требуют освободить Пучдемона (видео)

На днях политика Карлеса Пучдемона задержали в Германии по европейскому ордеру на арест. Мадрид требует его экстрадиции.

Сторонники независимости Каталонии заблокировали основные автодороги региона и требуют освободить Карлеса Пучдемона.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На днях политика Карлеса Пучдемона задержали в Германии по европейскому ордеру на арест. Мадрид требует его экстрадиции. Впрочем, немецкие власти с решением не торопятся. В тюрьме Пучдемон останется по крайней мере до Пасхи, пока будут изучать испанский запрос. Арест лидера каталонских сепаратистов поднял волну протестов в Барселоне.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.