В Каталонии отложили голосование за нового лидера автономии

В парламенте Каталонии решили отложить голосование на неопределенный срок.

Каталония отложила "до дальнейшего уведомления" процедуру избрания нового главы автономии.

Как пишет 112.ua со ссылкой на Reuters, решение было принято после того, как Верховный суд Испании оставил в тюрьме Жорди Санчеса, ранее выдвинутого на пост главы правительства Каталонии.

Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен заявил, что сессия отложена, партии автономии планируют оспорить решение суда об аресте Санчеса в Европейском суде по правам человека.

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Напомним, Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Ранее, 1 марта, парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон заявил об отказе от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.