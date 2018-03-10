В Каталонии отложили голосование за нового лидера автономии

18:08, 10 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как пишет 112.ua со ссылкой на Reuters, решение было принято после того, как Верховный суд Испании оставил в тюрьме Жорди Санчеса, ранее выдвинутого на пост главы правительства Каталонии.

Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен заявил, что сессия отложена, партии автономии планируют оспорить решение суда об аресте Санчеса в Европейском суде по правам человека.

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Напомним, Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Ранее, 1 марта, парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон заявил об отказе от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.

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Теги: #независимость Каталонии#выборы в Каталонии