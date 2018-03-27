В России предъявили обвинения четверым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ

В ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому – охраннику.

В России предъявлено обвинение четверым фигурантам уголовного дела о гибели людей при пожаре в Кемерово.

Об этом сообщает СК РФ. В ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому – охраннику ЧОПа.

"Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.