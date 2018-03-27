Трагедия в Кемерово: опубликован список погибших и пропавших без вести

Список разделен на две части — погибшие, чья личность установлена, и числящиеся пропавшими без вести.

Администрация Кемерово опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Пропавших без вести 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения ещё двоих человек не указаны. Об этом пишет в своем Telegram-канале "Лентач".

В перечне погибших, личность которых установлена – 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Штаб, который создали родственники погибших, сообщал о 85 пропавших без вести.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.