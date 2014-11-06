Английским учителям объявили, что секс в 13 лет - нормально

Руководство по сексуальному здоровью и воспитанию для подростков 13-17 лет под названием "Светофор" разработала некоммерческая организацией Brook, поддерживаемая министерством образования, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно программе, сексуальные отношения в подростковом возрасте являются составной частью безопасного и здорового взросления.

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Под "нормальным поведением" 13-17 летних школьников подразумевается интерес к порнографии, ведение откровенных сексуальных разговоров, оральный и обычный секс с согласия партнера того же возраста.

Однако британские эксперты в области образования пришли в негодование, ведь в Британии секс официально разрешен с 16 лет.