Английским учителям объявили, что секс в 13 лет - нормально

04:33, 06 ноября 2014
Мир
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Согласно новым методическим указаниям для учителей, занятие сексом между сверстниками по обоюдному согласию, начиная с 13 лет, должно считаться нормой.

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Руководство по сексуальному здоровью и воспитанию для подростков 13-17 лет под названием "Светофор" разработала некоммерческая организацией Brook, поддерживаемая министерством образования, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно программе, сексуальные отношения в подростковом возрасте являются составной частью безопасного и здорового взросления.

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Под "нормальным поведением" 13-17 летних школьников подразумевается интерес к порнографии, ведение откровенных сексуальных разговоров, оральный и обычный секс с согласия партнера того же возраста.

Однако британские эксперты в области образования пришли в негодование, ведь в Британии секс официально разрешен с 16 лет.

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