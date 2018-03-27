Мэй: мы ликвидируем российскую шпионскую сеть в Британии и не позволим ее восстановить

Премьер Британии назвала выдворение 23 российских дипломатов ликвидацией шпионской сети.

Великобритания не позволит Российской Федерации восстановить шпионскую сеть на британской территории.

Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила во время выступления в Палате общин по поводу отравления в г. Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается на сайте британского правительства.

"Мы ликвидируем российскую шпионскую сеть в нашей стране и не позволим ее восстановить", - отметила Мэй.

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Также она заявила, что сейчас срочно разрабатываются предложения по укреплению защиты против всех форм "враждебной государственной деятельности" со стороны РФ. В частности, речь идет о задержании на границе лиц, подозреваемых в такой деятельности, а также изучается вопрос о возможности предоставления дополнительных полномочий контрразведывательных органов с целью предотвращения враждебной деятельности иностранных агентов в Великобритании.

"Мы полностью используем наши полномочия для усиления мер по мониторингу и отслеживанию намерений тех лиц, которые путешествуют в Соединенное Королевство и могут заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и наших союзников", - заявила Мэй.

"Это включает усиленные проверки частных самолетов и грузовых перевозок, а также замораживание российских государственных активов в любом месте, если у нас будут доказательства, что они могут быть использованы для угрозы жизни или собственности гражданам или резидентам Великобритании", - отметила Мэй.

Кроме того, британский премьер сообщила, что власть принимает меры для выявления средств, полученных незаконным или коррумпированным путем, которые могут направляться преступникам или должностным лицам в Британии.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Сегодня, 27 марта, в Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.