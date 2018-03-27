Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии – Мэй

Врачи заявляют, что состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вряд ли изменится в ближайшем будущем.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии в больнице.

Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила во время выступления в Палате общин по поводу отравления Скрипаля, сообщается на сайте британского правительства.

Мэй подчеркнула, что РФ ответственна за попытку убийства в Соединенном Королевстве.

«Это было не только преступление против Сергея и Юлии Скрипаль. Это был неизбирательный и дерзкий акт против Соединенного Королевства, который поставил под угрозу жизни невинных гражданских лиц. Сергей и Юлия остаются в критическом состоянии в больнице», - отметила Мэй.

«Огорчает, что на прошлой неделе врачи отметили, что их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они, возможно, никогда полностью не поправятся», - заявила Мэй.

«Это демонстрирует крайне варварский характер этого деяния и опасности, от которого тысячи невинных граждан в Солсбери могли пострадать», - сказала британский премьер.

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Она заявила, что исследование мест, где 4 марта находились Сергей и Юлия Скрипаль, продолжается.

В то же время Мэй отметила, что, хотя органы здравоохранения четко заявили, что пока после химической атаки в Солсбери угроза здоровью людей является низкой, «мы оцениваем, что более 130 человек в Солсбери могли потенциально подвергаться воздействию этого агента нервно-паралитического действия», - заявила Мэй.

Также, по ее словам, более 50 человек обследовали в больнице, а детектив-сержант Ник Бейли тяжело заболел. (Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращение контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Сегодня, 27 марта, в Польше сообщили, что в общей сложности уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, которые выдавали себя за дипломатов.