Трагедия в Кемерово: вице-губернатор встал на колени перед местными жителями (фото)

Сейчас на площади Кемерово остаются еще несколько сотен человек.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед горожанами за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня".

На главной площади Кемерово с утра продолжается стихийный митинг. Через семь часов после его начала представители администрации предложили всем разойтись, однако участники встретили эти слова неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающую аппаратуру, предоставленную мэрией, отключили, передает "РИА Новости".

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Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и опустился на колени. Через десять секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.