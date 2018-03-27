Трагедия в Кемерово: задержали охранника, отключившего систему оповещения о пожаре

Охраннику торгового центра "Зимняя вишня", где погибли десятки людей, грозит до семи лет заключения.

В российском Кемерово задержали охранника торгового центра "Зимняя вишня", который, получив сигнал о возгорании, отключил систему оповещения.

Об этом 26 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, проинформировало "РИА Новости".

Читайте такжеПо предварительным данным, украинцы не пострадали из-за пожара в Кемерово - МИД

Задержанному сотруднику ЧОПа грозит до семи лет заключения, согласно части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По словам Петренко, в общем задержали пятерых подозреваемых. Уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар, погибли 64 человек, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара неизвестна. Сообщалось о том, что очагом возгорания могла быть батутная комната или коридор кинотеатра. Ранее чиновники предполагали, что кто-то из детей мог использовать зажигалку. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование.