ЕС не координирует ответные шаги государств-членов против России из-за отравления Скрипаля

По словам представителя Европейского союза, это должно быть решено на национальном уровне.

Внешняя дипломатическая служба Европейского Союза не координирует дальнейшие шаги, которые могут быть сделаны отдельными государствами-членами в ответ на атаку нервно-паралитическим газом в Солсбери, в которой ЕС подозревает Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

Она напомнила, что по просьбе Европейского Совета, заседание которого состоялось 22-23 марта, глава делегации представительства ЕС в Москве был отозван в Брюссель для проведения консультаций.

«Высокий представитель ЕС Могерини провела такие консультации с Маркусом Эдерером вчера. Он будет продолжать институциональные консультации в ближайшие дни. На Европейском Совете также прошло обсуждение возможных дальнейших шагов, включая на национальном уровне. Это то, что находится в руках государств-членов ЕС», - сказала Косьянчич.

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При этом пресс-секретарь подчеркнула, что Высокий представитель «несет ответственность, когда мы говорим о мерах европейского уровня».

«Например, решение отозвать посла в Москве для консультаций в Брюссель, это то, что было сделано при ее ответственности. Но когда речь идет о национальных решениях, это вопрос государств-членов», - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, известно ли уже, сколько стран сделают дальнейшие ответные шаги на события в Солсбери, Косьянчич сообщила, что информация продолжает поступать, а поэтому пока полной картины нет.

«Европейский совет обсуждал возможные меры, несколько лидеров были очень четкими, публично заявив, что должна быть проведена дискуссия на национальном уровне. Сейчас я не могу сказать больше, чем я уже сказала», - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания саммита ЕС, который прошел 22-23 марта в Брюсселе лидеры ЕС дали единую оценку, в соответствии с которой, наиболее вероятно, за атакой в Солсбери стоит РФ.

«Лидеры выразили полную солидарность с Великобританией, осудив нервно-паралитическое атаку в Солсбери. ЕС согласен с правительством Соединенного Королевства, с оценкой, скорее всего, что за эту атаку ответственна Российская Федерация, и нет других возможных объяснений», - сообщил на пресс-конференции по результатам саммита президент Европейского Совета Дональд Туск.

При этом он выразил удовлетворение тем, что «в этих сложных условиях, несмотря на сложные переговоры по Brexit, ЕС продемонстрировал единство с Великобританией».

Справка УНИАН. Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.