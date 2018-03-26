"Мама, мамочка": появились жуткие кадры паники в пылающем российском ТЦ (видео)

На кадрах видно, какая паника была внутри помещения во время начала пожара в ТЦ.

В сети показали видео паники в начале пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. Читайте также"Воды и сигнализации не было": очевидцы о смертельном пожаре в Кемерово (аудио) На кадрах, которые публикует "Инцидент. Кемерово", слышны крики и плач. В здании творился хаос. Люди искали средства защиты. "Дайте противогазы... Мама, мамочка...", - слышно в записи. Как сообщалось, в ходе обследования торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара.

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