"Мама, мамочка": появились жуткие кадры паники в пылающем российском ТЦ (видео)
09:00, 26 марта 2018Мир
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На кадрах видно, какая паника была внутри помещения во время начала пожара в ТЦ.
На записи слышны крики / Скриншот
В сети показали видео паники в начале пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.
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На кадрах, которые публикует "Инцидент. Кемерово", слышны крики и плач. В здании творился хаос. Люди искали средства защиты.
"Дайте противогазы... Мама, мамочка...", - слышно в записи.
Как сообщалось, в ходе обследования торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара.
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