"Мама, мамочка": появились жуткие кадры паники в пылающем российском ТЦ (видео)

09:00, 26 марта 2018
Мир
2536
На записи слышны крики / Скриншот

Читайте также"Воды и сигнализации не было": очевидцы о смертельном пожаре в Кемерово (аудио)

На кадрах, которые публикует "Инцидент. Кемерово", слышны крики и плач. В здании творился хаос. Люди искали средства защиты.

"Дайте противогазы... Мама, мамочка...", - слышно в записи. 

Как сообщалось, в ходе обследования торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерове
Теги: #дети#пожар#Россия#жертвы