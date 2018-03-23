Грибаускайте рассказала, когда страны ЕС применят меры против РФ по делу Скрипаля

Ранее Грибаускайте заявляла, что Литва вышлет российских военных офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Отдельные страны ЕС на следующей неделе примут решение о совместном ответе России на отравление бывшего шпиона в Великобритании.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

"Мы координируем наши действия уже сейчас. Думаю, что в следующие несколько недель, даже уже на следующей неделе мы предоставим скоординированный ответ", - сказала она.

Ранее Грибаускайте заявляла, что Литва вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Похожие шаги, по ее словам, могут принять и другие страны.

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"Мы скажем: мы знаем, что это вы, мы знаем, что именно вы сделали, поэтому мы отвечаем на это таким образом", - отметила президент Литвы.

Как сообщалось, в четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военным нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.