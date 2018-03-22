Главы государств и правительств ЕС выразили солидарность с Великобританией по делу Скрипаля

Участники саммита ЕС не исключают введения санкций в отношении России.

Главы государств и правительств стран Евросоюза выражают солидарность с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в проекте заявления участников саммита ЕС, принятом сегодня, 22 марта, сообщает DW.

Перед началом саммита в Брюсселе британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о «наглой и безрассудной» атаке российской стороны на Великобританию. Мэй расценивает отравление в Солсбери как «пример российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей».

В проекте заявления отмечается, что участники саммита осудили нападение на Скрипаля и разделяют позицию британской стороны о том, что за отравлением с высокой вероятностью стоит Россия.

Необходимо лучше подготовиться к возможным нападениям с применением биологического, химического или ядерного оружия, считают в Брюсселе.

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Кроме того, главы государств и правительств ЕС считают, что после соответствующих заявлений российской стороны по делу Скрипаля есть необходимость сделать определенные шаги. В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что будут приняты надлежащие меры для координации усилий Евросоюза и НАТО против гибридных и военных угроз.

Введение санкций в отношении России не исключает в том числе и депутат Европарламента от Германии Манфред Вебер. Европейский союз имеет дело с «необъявленной войной», отметил политик. Он выразил убеждение, что на попытки дестабилизации необходимо отвечать силой, а не наивностью.

В то же время издание отмечает, что представители таких стран, как Греция, Италия и Венгрия, неохотно соглашаются на решения Брюсселя, направленные против Москвы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее в английском Солсбери был госпитализирован еще один полицейский, который расследовал отравление Скрипаля. По имеющимся данным, он контактировал с объектом, который предположительно имел "вторичное заражение" от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.