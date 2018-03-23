"Мясорубка" из кресел на горнолыжном курорте в Грузии: названа причина аварии (видео)

Оператор, работавший на канатной дороге в день аварии, отстранен.

Причиной аварии на канатной дороге в Гудаури, произошедшей на горнолыжном курорте 16 марта, стал человеческий фактор.

Об этом в прямом эфире на специальном брифинге сегодня, 23 марта, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который озвучил предварительные результаты экспертизы, передает "Вестник Кавказа".

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По словам вице-премьера, инцидент на канатке, по оценке французских специалистов, произошел из-за ошибки оператора, который в этой нештатной ситуации действовал не по инструкции после резкого перепада напряжения.

"Оператор должен был перевести канатку на генератор и затем доставить туристов к месту, где бы они могли сойти, чтобы освободить линию от людей. Согласно предварительным данным, оператор допустил ошибку, его действия не соответствовали инструкции. Отчет эспертов будет передан МВД, которое проводит расследование", - сказал Кумсишвили.

Министр отметил, что оператор, работавший на канатной дороге в день аварии, отстранен. Также свои должности по собственному желанию покинули замдиректора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Коте Кедагидзе.

Как сообщал УНИАН, на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.