"Мясорубка" из кресел на горнолыжном курорте в Грузии: названа причина аварии (видео)

11:45, 23 марта 2018
Мир
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Авария произошла 16 марта / Скриншот

Об этом в прямом эфире на специальном брифинге сегодня, 23 марта, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который озвучил предварительные результаты экспертизы, передает "Вестник Кавказа".

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По словам вице-премьера, инцидент на канатке, по оценке французских специалистов, произошел из-за ошибки оператора, который в этой нештатной ситуации действовал не по инструкции после резкого перепада напряжения.

"Оператор должен был перевести канатку на генератор и затем доставить туристов к месту, где бы они могли сойти, чтобы освободить линию от людей. Согласно предварительным данным, оператор допустил ошибку, его действия не соответствовали инструкции. Отчет эспертов будет передан МВД, которое проводит расследование", - сказал Кумсишвили.

Министр отметил, что оператор, работавший на канатной дороге в день аварии, отстранен. Также свои должности по собственному желанию покинули замдиректора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Коте Кедагидзе.

Как сообщал УНИАН, на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.

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Теги: #авария#курорт Гудаури