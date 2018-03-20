Саммит ЕС обсудит возможные последствия отравления экс-шпиона РФ Скрипаля

Саммит ЕС обсудит возможные последствия газовой атаки в Солсбери, в которой обвиняют Россию, пока о санкциях речь не идет.

Лидеры Европейского Союза на саммите, который пройдет 22-23 марта в Брюсселе, обсудят газовую атаку в британском Солсбери, в которой обвиняют Россию, и возможные её последствия. Вопрос санкций еще никто не поднимал.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом накануне саммита сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

«Относительно России и ответа на атаку нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Президент Европейского Совета Дональд Туск контактировал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и публично заявил о нашей полной солидарности и поддержке Великобритании в этой ситуации. Как ожидается, это будет отображено в выводах Европейского Совета. Мы думаем, что Мэй проинформирует коллег о развитии последних событий, и они могут снова обсудить проект выводов, которые предложены, обсудить, есть ли возможность их улучшить. Мне известно, что были некоторые рассуждения, но по состоянию на сейчас никто не говорит о дополнительных санкциях», - рассказал он.

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Кроме того, и Лондон не обращался к Брюсселю с запросом относительно санкций, добавил министр.

По словам дипломата, сейчас дискуссия о возможных мероприятиях продолжается на уровне министров финансов.

Он также сообщил, что атака в Солсбери «подняла ряд вопросов нашей европейской готовности к совместным рискам, перед которыми стоят наши демократии».

«Поэтому Туск предлагает усилить нашу устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, включая тесное сотрудничество институтов ЕС, с НАТО», - сказал европейский чиновник.

Также в повестке дня саммита стоит вопрос Brexit, вопрос торговли в связи с объявленным президентом США Дональдом Трампом повышением тарифов на сталь и алюминий, ситуация в Турции, Западных Балканах и вопросы налогообложения, совместных рынков, торговли и некоторые другие.

Справка УНИАН. 4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию, которым стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время визита в Россию при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.