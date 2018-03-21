Названа причина госпитализации десятков школьников в РФ: на свалке мог произойти выброс сероводорода

В местном управлении образования предполагают, что в городе произошел выброс сероводорода, и именно он мог стать причиной плохого самочувствия школьников.

Более 20 учеников одной из школ в Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово".

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах.

"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - сказал источник СМИ.

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В свою очередь заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также сообщила, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода".

"Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она.

По ее словам, "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования РФ, и МЧС".