При распылении газа из баллончика в российской школе пострадали 39 учеников - СМИ

Обстоятельства происшествия в школе российского Волоколамска уточняются.

Почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске.

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Об этом в среду сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Между тем местные жители рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Как сообщалось, 21 марта утром в одной из школ Шадринска Курганской области РФ во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса.