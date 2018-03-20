Международный день счастья: как избавиться от негатива и быть счастливыми (видео)

20 марта отмечают День счастья – чувство, без которого не возможно представить своей жизни.

В ежегодном отчете ООН об уровне счастья людей Украина оказалась на 138 месте. Между африканскими Суданом и Того.

Однако психологи успокаивают, мол, не все так плохо. Ведь счастье - это ритуал, который нужно определить для себя или создать и поддерживать каждый день.

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В нейробиологов из университета Минесоты - другая теория. По их мнению, счастье зависит на 50% от генов, на 10% от действительности, в которой мы существуем и на 40% от наших мыслей.

Лучшим цветом для счастья признали – желтый.

Если вы хотите быть по-настоящему счастливыми, вам стоит выработать несколько хороших привычек: научитесь творить свое счастье самостоятельно, окружите себя правильными людьми, цените то, что у вас есть, полюбите себя и живите настоящим. Если это удается делать, можете считать себя счастливым.