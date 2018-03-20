Сегодня в мире отмечают Международный день счастья

Впервые отметили этот день в 2013 году.

Сегодня, 20 марта, в мире отмечают Международный день счастья. Праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2012 году, именно тогда ООН признала актуальность счастья и благополучия общечеловеческими ценностями.

Впервые отметили этот день в 2013 году.

"Международный день счастья - способ признать важность счастья в жизни людей во всем мире", - отмечают на сайте ООН.

В 2015 году ООН приняла 17 целей устойчивого развития, направленных на преодоление бедности, уменьшение неравенства и защиту планеты - три ключевых аспекта, которые ведут к благополучию и счастью.

В июле 2006 года был введенный Международный индекс счастья для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды. В рейтинге за 2018 год Украина заяняла лишь 138 место из 156, попав в двадцатку самых несчасных стран мира.