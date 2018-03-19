Мэй рассказала о мотиве России в отравлении Скрипаля

22:54, 19 марта 2018
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Об этом сообщает телеканал SkyNews.

«У России были возможность и, я уверена, мотив и намерение (при нападении на Скрипаля — ред. ), это часть модели поведения, которой Россия пользуется в Европе. Это случилось в Великобритании, но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия», — сказала Мэй.

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Также Мэй отметила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом «Новичок» или его производным, которые производились в СССР.

Ранее сообщалось, что Мэй обвинила Россию в нападении на Скрипаля.

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #Тереза Мэй#отравление Скрипаля