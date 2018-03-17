Великобритания готова к дальнейшим шагам в противостоянии с Россией - Мэй

Совет нацбезопасности Великобритании в начале следующей недели рассмотрит дальнейшие меры со стороны Лондона в противостоянии с РФ. Тем временем Британская рада выразила разочарование из-за закрытия ее офиса в РФ.

Лондон в ближайшие дни рассмотрит дальнейшие шаги, к которым может прибегнуть вместе со своими союзниками в противостоянии с Россией, учитывая высылку Москвой 23 британских дипломатов.

Об этом в субботу, 17 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на форуме Консервативной партии, пишет DW со ссылкой на СМИ.

"Мы никогда не потерпим угрозу жизни британским гражданам и другим людям на британской земле от российского правительства. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников во всем мире", - цитирует ее агентство Reuters.

Мэй также отметила, что решение Москвы выслать дипломатов не меняет того факта, что Россия "попыталась убить двух людей на британской земле". Вместе с тем она добавила, что Великобритания не имеет "противоречий с российским народом".

Ранее в этот день сообщалось, что Москва решила выслать 23 британских дипломата в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Они должны покинуть РФ в течение недели. Также Россия решила закрыть отделения Британского совета в России.

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В Британском совете разочарованы таким решением.

"По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения осложняются, культурные связи и образовательные возможности являются жизненно важными для поддержания постоянного диалога между людьми и учреждениями", - говорится в заявлении Британского совета.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании назвало высылку дипломатов и закрытие офиса Британского совета ожидаемым решением. В МИД также подтвердили, что Совет национальной безопасности страны соберется в начале следующей недели для того, чтобы рассмотреть дальнейшие шаги Лондона.

"Нашим приоритетом на сегодня является забота о нашем персонале в России и помощь тем, кто вернется в Великобританию", - говорится в заявлении британского МИД.

Напомним, Тереза Мэй заявила, что Россия или непосредственно ответственная за отравление Сергея Скрипаля и его дочери, или она позволила, чтобы нервно-паралитическое вещество попало в чужие руки. Между Лондоном и Москвой напряжения усложнилось взаимными обвинениями политиков, которые доходили до грубости. Западные державы поддержали Соединенное Королевство.

Бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь Юлию 5 марта отвезли в больницу британского города Солсбери. Полиция заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, а также что нападение было умышленным.