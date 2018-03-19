ЕС требует от России раскрыть программу «Новичок» из-за отравления Скрипаля

В Европе шокированы использованием химического оружия на европейской земле, впервые более чем за 70 лет.

Европейский Союз осудил отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, и очень серьезно относится к оценке этого инцидента правительством Великобритании. В частности – относительно вероятной причастности к отравлению Российской Федерации.

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В заявлении, обнародованном на сайте Европейского Совета, отмечается, что ЕС шокирован использованием на европейской земле нервно-паралитического вещества того же типа, что разрабатывалась Россией, впервые за более чем 70 последних лет.

"Использование химического оружия кем-либо в любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу всем нам. Любое подобное использование является прямым нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах», - отмечают в Европейском Совете.

Кроме того, ЕС призвал Россию срочно ответить на вопросы, которые ставят перед ней Великобритания и мировое сообщество, а также обеспечить немедленное и полное раскрытие ее программы «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.

Кроме того, ЕС выразил солидарность с Великобританией, а также поддержал усилия по привлечению к ответственности виновных в атаке.

Как сообщал УНИАН, британская сторона утверждает, что именно вещество «Новичок» было использовано для отравления 4 марта в Солсбери осужденного в России экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Мэй назвала это либо прямым действием российского правительства против Великобритании, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки.

Позже в НАТО высказали обеспокоенность использованием нервно-паралитического вещества на территории Альянса и призвали Кремль решить проблемы с Великобританией, включая полное раскрытие информации о программе «Новичок». В Росси эти обвинения отвергают.