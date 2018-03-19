Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына: дипломаты США и Северной Кореи встретятся в Финляндии

Встреча в Хельсинки будет обычными дипломаточними консультациями накануне исторической встречи лидеров США и КНДР.

Встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи состоится в столице Финляндии Хельсинки.

Как передает Европейская правда, об этом рассказал журналистам заместитель главы МИД Северной Кореи Канг Чо Иль. Он отвечает за связи между Пхеньяном и Вашингтоном, и в Хельсинки должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

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Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что встреча в Хельсинки является обычными дипломаточними консультациями. Точное место и продолжительность переговоров не называются.

Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявил, что намерен встретиться с лидером Северной Кореи ким Чен Ыном до конца мая.

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров. Он обсудил усилия по подготовке будущих контактов с Северной Кореей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В феврале спортсмены из КНДР приняли участие в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие было расценено как важный сигнал снижения напряженности в отношениях этих стран.