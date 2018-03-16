Трамп решил уволить советника по нацбезопасности Макмастера – СМИ

В то же время, в Белом доме информацию о возможной отставке Макмастера отрицают.

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера и рассматривает возможные кандидатуры ему на замену.

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Как сообщает The Washington Post, недавно президент США обсуждал отставку Макмастера с главой аппарата Белого дома Джоном Келли. По мнению Трампа, Макмастер «слишком жесткий», а его брифинги длятся слишком долго и кажутся неуместными.

В качестве возможных кандидатов на должность Макмастера называют нескольких кандидатов. В частности – бывшего посла США в ООН Джона Болтона и начальника штаба Совета национальной безопасности Кита Келлога.

Отмечается, что Трамп желает избежать унижения генерала Макмастера и найти ему сильную замену, а потому решение об увольнении будет принято позже.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что Трамп и Макмастер поддерживают хорошие рабочие отношения, и изменений в Совете нацбезопасности не предвидится.

Ранее президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности относительно ядерного соглашения по Ирану.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США.