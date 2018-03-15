В Майами рухнул пешеходный мост: есть погибшие, множество пострадавших (видео)
21:36, 15 марта 2018Мир
1582
Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы.
На месте ведутся спасательные работы / скриншот
В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших.
Читайте такжеВ Сирии ушел под воду построенный российскими военными мост (фото)
Об этом сообщает Miami Herald.
Мост находится рядом с Международным университетом на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.
На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.
Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.
Colapsa puente en #Miami Fl.— Victor Cabrera (@victorcabreramx) March 15, 2018
Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.
VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter