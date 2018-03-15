В Майами рухнул пешеходный мост: есть погибшие, множество пострадавших (видео)

Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей. На месте инцидента ведутся спасательные работы.

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом количестве пострадавших.

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Об этом сообщает Miami Herald.

Мост находится рядом с Международным университетом на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.