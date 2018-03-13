Агенты ФБР хотели встретиться с российской проституткой Настей Рыбкой в тюрьме Бангкока

Однако власти Таиланда отклонили запрос на встречу с россиянкой, объяснив, что задержанных могут посещать только родственники.

Агенты ФБР США пытались встретиться с Анастасией Вашукевич, также известной как Настя Рыбка, в тайской тюрьме.

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Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства, власти Таиланда отклонили запрос на встречу с россиянкой, объяснив, что задержанных могут посещать только родственники или законные представители.

В начале марта Вашукевич заявила, что у нее есть до 18 часов записей разговоров российского предпринимателя Олега Дерипаски об американских выборах. Она обещала предоставить доказательства против российского бизнесмена в обмен на защиту со стороны американского правительства. В Госдепартаменте тогда ответили, что заявлениями Насти Рыбки не интересуются и защищать ее не собираются, потому что она не является гражданкой США.

Как сообщал УНИАН, Вашукевич, на которую Дерипаска подал в суд за разглашение информации о частной жизни, находится под следствием в Таиланде за проведение незаконных секс-тренингов. Олега Дерипаску в США подозревали в связях с лоббистом Полом Манафортом, которого вместе с бывшим советником Дональда Трампа Риком Гейтсом обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, даче ложных показаний, сокрытии информации об иностранных банковских счетах.