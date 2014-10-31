Российский миллиардер купил гоночную трассу "Нюрбургринг"

Глава Capricorn Робертино Вильд не смог расплатиться с прежними владельцами трека и продал свою долю Харитонину. Об этом сообщает издание motor.ru со ссылкой на Wirtschafts Woche.

Нынешней весной Capricorn, производитель запчастей для автоспортивных команд, договорился о покупке трассы с компанией KPMG, назначенной внешним управляющим «Нюрбургринга» после банкротства фирмы Nuerburgring Automotive GmbH (NAG). Для этих целей Вильд создал дочернюю компанию CNBG. NAG, в свою очередь, арендовала трассу у правительства земли Райнланд-Пфальц. Сумма сделки должна была составить 100 миллионов евро, однако CNBG на данный момент успела заплатить только 23 миллиона евро.

Читайте такжеВ Италии арестованы виллы и отель российского миллиардера РотенбергаЗа время с момента основания CNBG Вильд направил прежним владельцам только один транш, а вторую часть перевода размером 5 миллионов евро он отсрочил, заложив свою коллекцию картин. В итоге предприниматель отказался от сделки. Сообщается, что Харитонин проявил интерес к «Нюрбургрингу» как поклонник автомобилей и автоспорта. В этом году он, например, принял участие в итальянской гонке на выносливость Mille Miglia за рулем Mercedes-Benz 500K 1935 года.

По данным Forbes, доля Харитонина в «Фармстандарте» составляет 38 процентов. В 2014 году издание оценило его состояние в один миллиард долларов.